МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Акции "Газпрома"<GAZP> усилили рост и обновляют 11-летние максимумы на новостях по "Северному потоку-2", свидетельствуют данные Московской биржи.

Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, сообщило Энергетическое агентство страны (DEA).

К 16.36 мск акции газового концерна дорожали на 3,5%, до 262 рублей, ранее на этой новости акции "Газпрома" обновили максимум с лета 2008 года, поднявшись до 265,26 рубля.

Во вторник днем акции "Газпрома" на бирже начали дорожать без видимых причин, рост за день составил 3,6%. Аналитики предполагали, что он связан с сообщением о том, что "Газпром" завершил заполнение газом трубопровода "Сила Сибири", по которому российский газ будет поставляться в Китай.

В среду рост цены акций продолжился, котировки обновили 11-летний максимум, превысив 256,4 рубля. Аналитики "Атона", "БКС Премьер", "Велес Капитал" и "Фридом Финанс" поясняли агентству "Прайм", что это может быть связано с ожиданиями по дивидендам. Правление "Газпрома" 28 ноября обсудит вопрос утверждения новой дивидендной политики, анонсировала компания в августе.

Вместе с тем и новость по "Силе Сибири", и повышение дивидендов до 50% в новой дивидендной политике относятся к разряду ожидаемых событий. Неожиданным же стало сообщение о том, что Дания выдала разрешение на строительство "Северного потока-2".