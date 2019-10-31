МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут на фоне надежд на меры поддержки экономики КНР после слабой статистики в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33%, до 60,44 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,25%, до 55,2 доллара за баррель.

Нефть дорожает после публикации статистики из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в октябре снизился до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Аналитики, напротив, ждали роста показателя до 49,9 пункта. Данная статистика усилила ожидания того, что власти одного из крупнейших мировых потребителей нефти предпримут меры для поддержки национальной экономики.

"Рост цен на нефть обусловлен ожиданием того, что власти КНР предпримут дополнительные меры поддержки экономики после слабой статистики",- приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

Давление на стоимость сырья оказывают данные минэнерго США о запасах в стране — за неделю, завершившуюся 25 октября, коммерческие запасы нефти увеличились на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 438,9 миллиона баррелей.