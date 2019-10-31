МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем после краткосрочного утреннего роста вернулись к снижению на опасениях за экономику Китая и данных по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.35 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55% — до 59,91 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,78%, до 54,63 доллара за баррель.

Утром в четверг нефть дорожала в надежде на государственное стимулирование экономики Китая после публикации слабой статистики. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в октябре снизился до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Однако оптимизм на нефтяном рынке оказался недолгим. Нестабильность в экономике Китая, находящейся под сильным влиянием торговой войны с США, оказывает давление на настроения инвесторов.

Негатива рынку добавляют также данные минэнерго США по запасам. За неделю, завершившуюся 25 октября, коммерческие запасы нефти увеличились на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 438,9 миллиона баррелей.

"Отчет по запасам в США был совсем не обнадеживающим", — цитирует агентство Рейтер аналитиков PVM.