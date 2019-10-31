МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером снижался против доллара и евро на фоне провала рынка нефти ниже ключевого уровня 60 долларов за баррель, отмечают трейдеры.

Окончание налогового периода октября и оценки аналитиков Сбербанка поддержали негативный фон для рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.33 мск повышался на 24 копейки, до 64,07 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 71,36 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль умеренно снижается к доллару и евро, отыгрывая ухудшение внешней и внутренней конъюнктуры. Западные рынки снижаются на фоне слабой макроэкономической и корпоративной отчетности.

Давление на российскую валюту поддерживается и провалом рынка нефти ниже психологически значимого уровня 60 долларов за баррель.

"Черное золото" снижается вечером на 1,6%, до 59,30 доллара за баррель сорта Brent. Сказываются слабые данные о снижении индекса деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Аналитики, напротив, ждали роста показателя до 49,9 пункта.

Позитивный эффект от снижения ФРС США базовой учетной ставки быстро сошел на нет, поскольку оно было ожидаемо. Спрос на риск сдерживают опасения по поводу паузы американского регулятора в дальнейшем снижении этого индикатора.

Негативный для рубля фон поддерживается и оценками Сбербанка, согласно которым прогноз курса доллара на 2020 год повышен до 65,5 рубля с 64,5 рубля, а на 2021 год — до 66 рублей за доллар с предыдущей оценки в 65 рублей. В текущем году курс, как ожидается, составит 65 рублей за доллар вместо 64,6 рубля, которые банк ожидал в июле.

При этом крупнейший в РФ банк ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к завершению 2019 года на текущем уровне 6,5% годовых, в 2020-2021 годах прогнозирует ее сохранение на данном уровне. Еще несколькими днями ранее Сбербанк устами главного экономиста Антона Струченевского прогнозировал возможное снижение ставки на 0,5 процентного пункта в декабре, в результате чего она может достичь 6% годовых уже в конце текущего года, а в 2020 году — ожидал снижения до 5,5%.

В итоге доллар и евро повышаются вечером на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти при этом опустилась в район уровня 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Долларовые "быки" предпринимают очередную попытку закрепиться выше сопротивления, расположенного на отметке 64 рубля, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Если им это удастся, американской валюте будет открыта дорога в район 65 рублей, оценил он.

В пятницу российская валюта продолжит демонстрировать склонность к умеренному ослаблению в рамках сезонности (наступает новый месяц), отметил Антон Покатович из компании "БКС премьер". Прогнозируемый диапазон для движения курса доллара составляет 63,9-64,4 рубля, оценил он.