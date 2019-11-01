МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу перешли к росту после снижения днем ранее, произошедшего на фоне статистики о добыче сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17% — до 59,72 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,44%, до 54,42 доллара за баррель.

Рост цен на нефть поддерживается статистикой из Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире. Согласно данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре вырос до 51,7 пункта с 51,4 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 51 пункта.

В четверг вечером нефть упала в цене после публикации отчета EIA, согласно которому США в августе увеличили добычу нефти на 5%, упрочив мировое лидерство. Из отчета следует, что в августе Соединенные Штаты по-прежнему лидировали по добыче нефти в мире, производя в среднем 12,365 миллиона баррелей в день. По данным EIA, США в августе увеличили добычу на 5,1% по сравнению с июлем.

Инвесторы также обеспокоены ситуацией вокруг затянувшейся торговой войны между США и Китаем. Торговая неопределенность между странами оказывает сильное влияние на экономику во всем мире.

"Обеспокоенность по поводу торгового спора между США и Китаем снова вернулась", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes).