МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днём поднимаются на фоне позитивных промышленных данных по Китаю, при этом с начала недели котировки потеряли около 4% из-за ряда рисков, среди которых опасения за спрос и негативные данные из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.21 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,37% — до 59,84 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,57%, до 54,49 доллара за баррель. С начала недели показатели опустились на 3,7% и 4,1% соответственно.

Поддерживают котировки нефти промышленные данные из Китая, который является крупнейшим потребителем этого вида сырья в мире. Согласно данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре вырос до 51,7 пункта с 51,4 пункта месяцем ранее, таким образом, показатель отчетного месяца оказался выше прогноза в 51 пункта.

При этом с начала недели цены на нефть оказались под давлением из-за ряда рисков. Так, трейдеры опасались, что ослабление роста мировой экономики может сказаться на спросе на сырьё, что может привести к переизбытку предложения.

Статданные из США также оказали давление на стоимость нефти за неделю. В среду минэнерго страны сообщило, что запасы за прошлую неделю выросли на 5,7 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали рост только на 0,5 миллиона. В четверг вечером ведомство опубликовало данные по добыче: так, в августе добыча в стране в среднем составляла 12,365 миллиона баррелей в день, что на 5,1% больше в месячном выражении.

"Сомнения по поводу торгового соглашения США и Китая вернулись, и в то же время мы получили данные по запасам нефти, которые выросли в США значительно сильнее ожиданий", — цитирует агентство Рейтер мнение главы отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклана Шо (Lachlan Shaw).