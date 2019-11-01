МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером поднимаются в среднем на 2% по основным маркам на фоне оптимизма трейдеров вокруг торговых отношений США и Китая и после обнародования ряда макроэкономических данных в этих странах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.32 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,88%, до 60,74 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,01%, до 54,27 доллара за баррель.

Позитивные для цен настроения на рынках поддерживаются после сообщения агентства Рейтер о том, что экономический советник Белого Дома Ларри Кудлоу заявил, что американская сторона с оптимизмом настроена по поводу торгового соглашения с Китаем.

Кроме того, согласно данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре неожиданно вырос, хотя аналитики ожидали снижения индикатора. Также ранее в пятницу минтруд США сообщил, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось в октябре на 128 тысяч.