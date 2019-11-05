МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают подниматься, поддерживают настроения на мировых рынках, в том числе и нефтяном, ожидания вокруг договорённости США и Китая по торговым вопросам, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.29 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,09%, до 62,81 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,11%, до 57,17 доллара за баррель.

Рынки надеются на то, что Китаю и США удастся достичь договоренности по первой фазе торговой сделки после сообщений в СМИ о том, что американская сторона готова отменить часть существующих пошлин в качестве уступки в торговом соглашении. Его подписание планируется в течение ноября.

"Мы считаем, что укрепление нефтяных цен будет кратковременным, учитывая объём того переизбытка, который ожидается в первой половине следующего года", — считает аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чьё мнение приводит агентство Рейтер.

Как считает эксперт, значимым фактором для котировок нефти остается декабрьская встреча ОПЕК и ожидания относительно того, как могут быть изменены условия сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

Трейдеры также ожидают выход статистики по запасам нефти в США за прошлую неделю. В ночь на среду свою оценку по запасам даст Американский институт нефти (API), а в среду вечером — минэнерго США. Аналитики прогнозируют, что запасы за неделю по 1 ноября выросли на 2,7 миллиона баррелей.