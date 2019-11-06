МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром с после данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,6%, до 62,58 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,56%, до 56,91 доллара за баррель.

Как сообщил API в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,26 миллиона баррелей после снижения неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики, ожидают, что запасы за период выросли в стране на 1,5 миллиона баррелей после роста на 5,7 миллиона неделей ранее.

В то же время, как отмечают эксперты, снижение цен на нефть ограничивают сохраняющиеся надежды на дальнейший прогресс в торговых переговорах между США и Китаем. "Инвесторы продолжат принимать во внимание новости вокруг торговых переговоров между США и Китаем", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ Research.