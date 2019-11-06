МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Акции Globaltruck дорожают почти на 40%, упершись в верхнюю планку допустимого коридора торгов, на фоне новостей об одобрении советом директоров программы обратного выкупа акций, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10.49 мск акции компании дорожали на 39,86%, до 58,95 рубля – до максимума с конца августа. При этом объем торгов в 11 миллионов рублей свидетельствуют о низкой ликвидности этих акций.

Совет директоров Globaltruck одобрил программу обратного выкупа акций на общую сумму до 386 миллионов рублей по цене не выше 132 рубля за бумагу.