Акции Globaltruck дорожают на 40% на одобрении совдиром buy back
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Акции Globaltruck дорожают почти на 40%, упершись в верхнюю планку допустимого коридора торгов, на фоне новостей об одобрении советом директоров программы обратного выкупа акций, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 10.49 мск акции компании дорожали на 39,86%, до 58,95 рубля – до максимума с конца августа. При этом объем торгов в 11 миллионов рублей свидетельствуют о низкой ликвидности этих акций.
Совет директоров Globaltruck одобрил программу обратного выкупа акций на общую сумму до 386 миллионов рублей по цене не выше 132 рубля за бумагу.
https://1prime.ru/Financial_market/20191106/830505956.html