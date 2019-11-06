Китай может инвестировать $5-10 млрд в IPO Saudi Aramco
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Китай может инвестировать 5-10 миллиардов долларов в первичное публичное размещение акций (IPO) саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Государственные предприятия Китая ведут переговоры об инвестировании 5-10 миллиардов долларов в IPO Saudi Aramco", — говорится в сообщении.
Агентство также отмечает, что Китай таким образом сможет расширить свое политическое влияние и получить прибыль от роста цен на нефть. По словам источников, участие в IPO могут принять государственная компания по добыче нефти Sinopec Group, фонды Silk Road и China Investment Corp.
Ранее в среду СМИ сообщали, что предложение принять участие в IPO получила малайзийская нефтегазовая компания Petronas.
Saudi Aramco объявила о планах проведения IPO еще в 2016 году, листинг компании несколько раз переносился. Но в воскресенье саудовское управление по рынку капитала (CMA) наконец согласилось утвердить заявку Aramco на частичное размещение ее акций на рынке. Компания выбрала девять банков для координации процесса первичного размещения своих акций: JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC и саудовские National Commercial Bank и Samba Financial Group.
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. Чистая прибыль Saudi Aramco по итогам девяти месяцев этого года составила 68 миллиардов долларов, выручка за этот же период достигла 244 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/Financial_market/20191106/830509701.html