МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Китай может инвестировать 5-10 миллиардов долларов в первичное публичное размещение акций (IPO) саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Государственные предприятия Китая ведут переговоры об инвестировании 5-10 миллиардов долларов в IPO Saudi Aramco", — говорится в сообщении.

Агентство также отмечает, что Китай таким образом сможет расширить свое политическое влияние и получить прибыль от роста цен на нефть. По словам источников, участие в IPO могут принять государственная компания по добыче нефти Sinopec Group, фонды Silk Road и China Investment Corp.

Ранее в среду СМИ сообщали, что предложение принять участие в IPO получила малайзийская нефтегазовая компания Petronas.

Saudi Aramco объявила о планах проведения IPO еще в 2016 году, листинг компании несколько раз переносился. Но в воскресенье саудовское управление по рынку капитала (CMA) наконец согласилось утвердить заявку Aramco на частичное размещение ее акций на рынке. Компания выбрала девять банков для координации процесса первичного размещения своих акций: JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC и саудовские National Commercial Bank и Samba Financial Group.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. Чистая прибыль Saudi Aramco по итогам девяти месяцев этого года составила 68 миллиардов долларов, выручка за этот же период достигла 244 миллиардов долларов.