МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером после публикации статданных по запасам сырья в США и новостей по сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 19.39 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,05%, до 62,3 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,68%, до 56,84 доллара за баррель.

Давление на стоимость нефти оказало сообщение в СМИ о том, что крупнейшие нефтедобывающие страны ОПЕК+ не будут настаивать на увеличении объемов сокращения добычи на встрече в декабре.

Инвесторы также обратили внимание на еженедельную статистику по запасам нефти в США. Так, за неделю, завершившуюся 1 ноября, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) увеличились на 7,9 миллиона баррелей, или на 1,8%, до 446,8 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали менее сильного роста показателя, только на 1,5 миллиона баррелей.

Аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что такие данные по запасам нефти могли шокировать даже инвесторов, придерживающихся "медвежьих" настроений.