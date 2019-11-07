МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Большая часть россиян со средними доходами регулярно пользуется кредитными картами, почти каждый четвертый из этой категории имеет автокредит, а каждый пятый — кредит на неотложные нужны, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование основывается на данных скан-панели домохозяйств "Ромира" (она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах РФ) и посвящено уровню жизни различных доходных страт. Для анализа данных скан-панели россияне подразделяются на группы в зависимости от дохода: низкодоходный, средне- и высокодоходный сегменты. При отнесении к какой-либо из групп, помимо самоопределения домохозяйств, учитывалась доля расходов на еду, для среднедоходной группы составляющая от 20% до 30%. К этой группе "Ромир" отнес 17%.

"Говоря о закредитованности россиян, уместнее анализировать группу со средними доходами, так как именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим. Так, 89% населения со средним уровнем дохода регулярно пользуется кредитными картами, 22% граждан этой же категории обременены автокредитом. Каждый пятый россиянин (20%) со средним доходом выплачивает кредит на неотложные нужны", — говорится в исследовании.

В свою очередь ипотечный кредит имеют 4,6% граждан с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% — с низкими доходами. Холдинг указывает, что, в отличие от группы со средними доходами, высокодоходная страта защищена сбережениями и собственностью.

"Каждый второй гражданин с высоким доходом (50%) владеет двумя или более автомобилями. Для сравнения, в низкодоходном сегменте данный показатель равен 11%. Также половина граждан из слоя с высокими доходами (48%) владеет дачей или загородным участком", — указывается в исследовании.

По словам президента "Ромира" Андрея Милехина, средний класс ожидаемо оказался наиболее закредитованной группой населения. "С одной стороны, это позволяет им быстро приобретать автомобили или крупные покупки, с другой же, они наиболее чувствительны к любым торможениям и потрясениям экономики. В целом мы продолжаем наблюдать снижение интереса россиян к потребительским кредитам и кредитам на неотложные нужды", — сказал Милехин, слова которого приводятся в сообщении.