МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают увеличиваться на надеждах относительно того, что Вашингтону и Пекину удастся договориться по поводу торговых вопросов после заявлений китайской стороны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.01 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,18%, до 62,47 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,56%, до 57,23 доллара за баррель.

Мировые фондовые и нефтяные рынки вновь получили поддержку со стороны мировой торговли. Ранее официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. До этого на текущей неделе СМИ сообщали, что США готовы пойти на некоторые уступки и снизить пошлины.

Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому снижение рисков вокруг экономики страны поддерживает ожидания по спросу на этот вид сырья, что отражается в росте котировок.

Трейдеры продолжают ожидать новости по поводу сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. В среду СМИ сообщили, что крупнейшие нефтедобывающие страны ОПЕК+ не будут настаивать на увеличении объемов сокращения добычи на встрече в декабре. При этом в октябре появилась информация, что организация и страны вне картеля, напротив, в рамках декабрьской встречи рассмотрят возможность дополнительного сокращения добычи нефти, так как опасаются слабого роста спроса в 2020 году.