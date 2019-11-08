МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Акции "Русала" дешевеют на данных отчетности по МСФО, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10.09 мск бумаги производителя алюминия снижались в цене на 4,1%, ранее в пятницу акции дешевели на 5,7% до 28,14 рубля.

Чистая прибыль ОК "Русал" по МСФО в январе-сентябре 2019 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза и составила 819 миллионов долларов, сообщила ранее в пятницу компания.

В третьем квартале 2019 года чистая прибыль сократилась относительно предыдущего квартала на 44,9%, до 194 миллионов долларов, скорректированный чистый убыток составил 34 миллиона долларов против прибыли 5 миллионов долларов кварталом ранее, нормализованная чистая прибыль уменьшилась на 34,4%, до 240 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 21,5%, до 237 миллионов долларов, выручка — на 3,1%, до 2,486 миллиарда долларов.