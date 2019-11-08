МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили снижение до более 1,5% на фоне неопределенности с торговым соглашением США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.08 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,64%, до 61,27 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,63%, до 56,2 доллара за баррель.

Торговая война США и Китая продолжает держать рынки в напряжении. Ранее в пятницу СМИ сообщили о том, что план одновременного снижения пошлин на товары друг друга встретил сопротивление в Белом доме.

"Торговое соглашение является доминирующим фактором", — приводит мнение фондового стратега в Legal & General Investment Management Ларса Крекеля агентство Рейтер. Аналитик добавил, что сегодняшнее падение на рынках — "машинальная реакция на последние новости" по отношениям США и Китая.

В четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. Однако никаких точных сроков или деталей соглашения так и не было озвучено.

Инвесторы также обратили внимание на еженедельную статистику по запасам нефти в США. Так, за неделю, завершившуюся 1 ноября, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) увеличились на 7,9 миллиона баррелей, или на 1,8%, до 446,8 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали менее сильного роста показателя, только на 1,5 миллиона баррелей.