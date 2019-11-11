МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Нефть марки Brent начала дорожать в понедельник вечером после падения более чем на 1% в ходе торгов, что было вызвано новостями о сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19%, до 62,63 доллара за баррель. В ходе торгов цена опускалась более чем на 1,4%. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,07%, до 57,2 доллара за баррель.

В центре внимания трейдеров находятся новости о сокращении добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+. Ранее в понедельник СМИ сообщили, что министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи допустил продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, но уточнил, что увеличение объёмов снижения добычи сырья маловероятно.

Давление на котировки нефти также оказывает сохранение неопределенности вокруг торгового конфликта США и Китая. Так, по данным СМИ, 9 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры продвигаются медленнее, чем бы ему хотелось, и что соглашение состоится, только если это будет "правильная сделка" для Америки.

Аналитики Commerzbank, чье мнение приводит агентство Рейтер, полагают, что течение торгов будет определяться новостями о развитии торгового конфликта.