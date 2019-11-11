МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером частично компенсирует потери против доллара и евро на фоне возврата рынка нефти к росту, свидетельствуют данные торговых площадок, но сохранение пониженного аппетита к риску на мировых площадках продолжает давить на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" по состоянию на 18.58 мск повышается на 8 копеек, до 63,88 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 70,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар повышался почти до 64 рублей, евро — до 70,6 рубля. Но к вечеру поддержка рублю пришла от рынка нефти, вернувшегося к росту. Нефтяные котировки прибавляют 0,2%, до 62,6 доллара за баррель сорта Brent.

При этом негативный внешний фон сохраняется. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на продукцию из Китая, ввозимую в Штаты, не идет, несмотря на то, что такое желание высказала китайская сторона. Негатива в отношения между США и Китаем может добавить обострение в Гонконге, где в ходе разгона протестующих сотрудники правоохранительных органов прибегли к применению огнестрельного оружия, считают эксперты.

Мировые рынки на таком фоне колеблются вечером преимущественно в минусе – на 0,2-0,5%. В итоге доллар и евро повышаются вечером к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти при этом подросла в район уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

Рынок получил очередной повод для сомнений по поводу сближения переговорных позиций США и Китая и точных сроков подписания предварительного торгового соглашения, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС премьер". "Если данные сомнения продолжат усиливаться, рыночная эйфория подвергнется некоторой коррекции. Ожидаем, что рубль сохранит склонность к умеренному ослаблению, и во вторник рублевый курс будет формироваться в диапазоне 63,8-64,4 рубля за доллар", — оценил он.

Американская валюта продолжает консолидироваться в диапазоне 62,5–64 рубля, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Пока все попытки пробить верхнюю границу этого коридора безрезультатны, однако… преодоление сопротивления на уровне 64 рубля станет подтверждением пробоя нисходящего тренда и будет говорить в пользу дальнейшего роста американской валюты. При этом ближайшим сопротивление для него станет уровень 65 рублей", — заключил он.