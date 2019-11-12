МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов корректируется вверх по основным индексам после снижения в понедельник, в лидерах роста – акции "ЮТэйр", поднимающиеся на 6% после публикации позитивных данных по РСБУ, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск вторника рос на 0,32% — до 2870,97 пункта, индекс РТС — на 0,41% — до 1466,9 пункта.

Акции "ЮТэйр" растут на 6,08% — до 6,98 рубля (уже подскакивали на 11,7%, до 7,35 рубля – максимума с 15 июля).

Ранее во вторник "ЮТэйр" (Utair) сообщила, что чистая прибыль авиакомпании по РСБУ за первые девять месяцев года составила 1 миллиард рублей против 1,9 миллиарда рублей убытка за аналогичный период прошлого года.