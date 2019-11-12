МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть ускорился во вторник днем в надежде на то, что президент США Дональд Трамп может сигнализировать о прогрессе в торговых переговорах с Китаем, а также не будет ограничивать автомобильный импорт из Европы, свидетельствуют данные торгов и комментарии.

По состоянию на 13.47 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,72%, до 62,63 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до 57,22 доллара за баррель. Утром во вторник рост цен по основным нефтяным сортам не превышал 0,1%.

Ключевым фактором для мировых рынков остаются торговые отношения между США и Китаем — крупнейшими мировыми потребителями нефти. В этом свете трейдеры ждут выступления Трампа позднее во вторник, надеясь на то, что американский лидер прояснит текущую ситуацию с торговыми переговорами сторон, а также не пойдёт на ряд других ограничений импорта.

"Рынок нефти находится в режиме ожидания. Следующий шаг цен в 5–10 долларов определят экономические и торговые соображения. От Трампа ждут, что он отложит введение пошлин на автомобили и автозапчасти из Европы, а также прояснит статус торговых переговоров с Китаем", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика PVM Тамаша Варги (Tamas Varga).

В выходные Трамп сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин на продукцию из Китая не идет. Кроме того, ещё в июне он заявлял, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза, однако позднее принял решение отложить введение пошлин на машины и детали к ним. Таким образом, пока вступление в силу пошлин на автомобильную продукцию из ЕС должно произойти позднее в ноябре.

Торговые споры США с другими странами негативно сказываются на спросе на нефть, причём не только со стороны напрямую затронутых сторон, и в целом на всей мировой экономике.