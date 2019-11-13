МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.56 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% — до 62,28 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,67%, до 57,18 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимания на сообщение Баркиндо о том, что ОПЕК может резко снизить прогноз на 2020 год по поставкам нефти из стран, не входящих в организацию. Кроме того, Баркиндо отметил, что некоторые американские компании предупредили о возможном замедлении роста добычи добычи сланцевой нефти в 2020 году.

Инвесторы также ожидают данных API по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в ночь на четверг. Ожидается, что запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 1,6 миллиона баррелей.

"Ожидание увеличения запасов в США и неопределенность относительно стратегии ОПЕК+ по сокращению объемов добычи сырья, торговый конфликт США и Китая оказывают влияние на стоимость нефти", — отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение приводит агентство Рейтер.