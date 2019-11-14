МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг утром на данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,58% — до 62,73 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,72%, до 57,53 доллара за баррель.

В ночь на четверг API сообщил, что, согласно его оценке, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 8 ноября сократились на 500 тысяч баррелей. Запасы бензина выросли на 2,3 миллиона баррелей, дистиллятов — на 800 тысяч баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 1,2 миллиона баррелей, сообщил институт.

Аналитики при этом полагают, что запасы за неделю выросли на 1,65 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в четверг вечером.

Поддерживают стоимость нефти и заявления ОПЕК. В среду генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что ОПЕК может резко снизить прогноз на 2020 год по поставкам нефти из стран, не входящих в организацию. Кроме того, Баркиндо отметил, что некоторые американские компании предупредили о возможном замедлении роста добычи сланцевой нефти в 2020 году.