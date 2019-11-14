МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно растут в четверг днем на данных Американского института нефти (API) по запасам и заявлениях ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.05 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,09% — до 63,07 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,93%, до 57,65 доллара за баррель.

В среду генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что ОПЕК может резко снизить прогноз на 2020 год по поставкам нефти из стран, не входящих в организацию. Кроме того, Баркиндо отметил, что некоторые американские компании предупредили о возможном замедлении роста добычи сланцевой нефти в 2020 году.

В ночь на четверг API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 8 ноября сократились на 500 тысяч баррелей. Запасы бензина, по оценке института, выросли на 2,3 миллиона баррелей, дистиллятов — на 800 тысяч баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 1,2 миллиона баррелей.

Теперь трейдеры ждут официальных данных американского министерства энергетики, которые будут опубликованы в четверг вечером. Аналитики при этом полагают, что запасы за неделю выросли на 1,65 миллиона баррелей.

Инвесторы также ожидают новых комментариев по торговому соглашению США и Китая. Ранее в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что КНР готова прикладывать совместные с США усилия по созданию необходимых условий для достижения первой части торговой сделки. При этом он подчеркнул, что взаимная отмена повышенных тарифов должна стать важным пунктом договоренностей.