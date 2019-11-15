МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом своей стоимости, только бумаги "Ленты" подешевели, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,05%, до 7,15 доллара, "Новатэка" — на 0,68%, до 208,6 доллара, "Лукойла" — на 2,78%, до 97 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,17%, до 7,8 доллара, "Газпром нефти" — на 2,03%, до 32,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 2,21%, до 27,72 доллара, "Северстали" — на 1,55%, до 13,8 доллара, НЛМК — на 0,71%, до 19,88 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,76%, до 1,45 доллара, Сбербанка — на 2,16%, до 15,15 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,71%, до 19,74 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 2,68%, до 4,74 доллара. Цена бумаг "Магнита" увеличилась на 1%, до 12,16 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 3,41%, до 3,12 доллара.