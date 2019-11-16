ВАШИНГТОН, 16 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США по итогам торгов в пятницу продемонстрировали уверенный рост на фоне позитива вокруг возможного торгового соглашения США с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.15 по Нью-Йорку (00.15 мск) промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,80%, до 28004,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,73%, до 8540,828 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 3116,61 пункта.

Инвесторы с оптимизмом встретили выступление экономического советника американского президента Ларри Кудлоу. По сообщениям СМИ, накануне Кудлоу объявил о том, что США и Китай близки к заключению торгового соглашения и что переговоры проходят очень конструктивно. Это заявление улучшило настроения инвесторов после недавних сообщений СМИ о возникшей заминке в переговорах, вызванной вопросом сельскохозяйственных закупок и сомнениями в скором снижении импортных тарифов.