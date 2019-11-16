МОСКВА, 16 ноя /ПРАЙМ/. Администрация президента США Дональда Трампа намеревается продлить разрешение американским компаниям сотрудничать с китайской компанией Huawei, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении с Huawei делового сотрудничества, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз — 19 августа на 90 дней).

По словам источников издания, знакомых с ходом обсуждений в администрации, власти намерены продлить лицензии на сотрудничество. Срок такого продления пока не уточняется.

На протяжении многих месяцев Huawei находится в подвешенном состоянии, пока власти США размышляют, как действовать в отношении китайской компании. Хотя формально вопрос Huawei не является частью торговых переговоров между США и Китаем, по данным газеты, Трамп планирует использовать ситуацию с Huawei как элемент давления на Пекин.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушают принципы рыночной конкуренции.