МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Профицит на рынке платины в будущем году снизится до 543 тысяч унций, следует из обзора, подготовленного экспертами "Норникеля" и ICBC Standard Bank на основе анализа мировых экономических и отраслевых данных.

Предложение платины, говорится в обзоре, восстановилось в этом году после прошлогоднего падения благодаря растущему производству в ЮАР. При этом индустриальный спрос ослаб в связи с уменьшающимся рынком автомобилей на дизельных двигателях в Европе и Индии, а также общим падением продаж автомобилей в мире. Использование платины в ювелирном секторе также сократилось в этом году, в основном из-за сильного падения спроса в Китае. В результате профицит на рынке платины составил 741 тысячу унций.

"В следующем году прогнозируется сокращение перепроизводства платины и снижение профицита до 543 тысяч унций. Если спрос со стороны инвесторов останется сильным, то рынок может достичь баланса или даже перейти в дефицит. Сокращению профицита также способствуют усилия производителей дизельных автомобилей, направленные на соответствие новым экологическим требованиям", — отмечают эксперты.

В то же время на рынке палладия наблюдается дефицит, который был несколько смягчен в этом в году за счет выпуска аффинированного металла из незавершенного производства, накопленного производителями ЮАР в прошлом году, но в следующем году, полагают эксперты, этот дефицит усилится в связи с постепенным восстановлением автомобильного производства. Ожидается, что это произойдёт благодаря мерам государственной поддержки продаж автомобилей в Китае, а также усилиям автопроизводителей, направленным на соответствие новым законодательным требованиям.

И в дальнейшем на рынке палладия прогнозируется превышение потребления над производством — вплоть до 2025 года.

"Это связано, в первую очередь, с увеличением количества металла, используемого в катализаторах машин с двигателями внутреннего сгорания, в том числе гибридов. Законы о выбросах выхлопных газов подлежат ужесточению каждый год, особенно в таких густонаселенных странах, как Китай, Индия, США и членах ЕС", — говорится в отчете.

"В долгосрочной перспективе прогнозируется потребность в существенном дополнительном производстве палладия, которое может быть обеспечено за счет строительства новых проектов его ключевыми участниками и переработки вторичного сырья", — заключают аналитики.