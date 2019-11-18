МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" подскочили почти на 12% на корпоративном позитиве и вышли на второе место по объему торгов на Московской бирже, обогнав бумаги Сбербанка по этому показателю, следует из динамики торгов.

К 18.03 мск акции "Яндекса" росли на 10,75% (уже подскакивали на 11,8%, до 2533,8 рубля – максимума с 1 августа), при этом индекс Мосбиржи снижался на 0,49%.

К текущему моменту объем торгов акциями "Яндекса" составил почти 9 миллиардов рублей, общий объем торгов бумагами Сбербанка составил порядка 7,6 миллиарда рублей (объем торгов обыкновенными акциями составляет порядка 6,99 миллиарда рублей, префами – порядка 0,6 миллиарда). На первом месте по этому показателю находятся бумаги "Газпрома" — объем торгов порядка 11,825 миллиарда рублей.

Московская биржа повысила верхнее значение границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций "Яндекса", говорится в сообщении торговой площадки.

"В соответствии с методикой определения… риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов… 18 ноября 2019, 17.35 мск изменены значения верхней границы ценового коридора (до 2608) и диапазона оценки рыночных рисков (до 2832 рубля, эквивалентно ставке 25%) ценной бумаги YNDX…", сообщает биржа.

"Яндекс" в понедельник объявил о создании в структуре управления Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" интернет-компании. Предполагается, что фонд сможет, в частности, согласовывать сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках. Кроме того, "Яндекс" в понедельник сообщил, что совет директоров компании одобрил проведение обратного выкупа акций на сумму до 300 миллионов долларов.

Также акции "Яндекса" получают поддержку на фоне отзыва из Госдумы депутатом от "Единой России" Антоном Горелкиным для доработки законопроекта о значимых интернет-ресурсах, который предполагал, что владеть такими ресурсами сможет только российская компания, а доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законодательная инициатива направлена, в том числе, на "Яндекс" и Mail.ru Group. В новой версии, по словам Горелкина, будут учтены предложения экспертов и бизнеса.

Дополнительный импульс акции "Яндекса" получили после начала торгов на американской бирже Nasdaq, на которой они растут к текущему моменту более чем на 10%.