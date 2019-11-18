МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть значительно снижаются в понедельник вечером на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.19 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,8%, до 62,16 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,59%, до 59,61 доллара за баррель.

Давление на стоимость нефти оказывает неопределенность в развитии торговых отношений США и КНР. В субботу китайские СМИ сообщили, что стороны провели конструктивные переговоры по телефону, в которых участвовали китайский вице-премьер Лю Хе, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов страны Стивен Мнучин.

Трейдеры также ожидают встречи ОПЕК, которая пройдет 5-6 декабря в Вене. На прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что организация может резко снизить прогноз на 2020 год по поставкам нефти из стран, не входящих в ОПЕК.