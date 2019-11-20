МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после двух дней снижения, свидетельствуют данные торгов. За предыдущие два торговых дня нефть потеряла 4-5%.

По состоянию на 14.41 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33%, до 61,11 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,18%, до 55,45 доллара за баррель.

На стоимость нефти в предыдущие дни сильное влияние оказали данные API, опубликованные в ночь на среду, согласно которым запасы нефти в США за неделю по 15 ноября поднялись на 6 миллионов баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 3,4 миллиона баррелей, дистиллятов — снизились на 2,2 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге упали на 1,4 миллиона баррелей, сообщил институт.

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики полагают, что запасы за неделю выросли только на 1,5 миллиона баррелей.

"Данные API… показали, что запасы в США на прошлой неделе продемонстрировали довольно сильный рост, если это подтвердится отчетом минэнерго, то за этим может последовать снижение цен на нефть", — сказал агентству Рейтер старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

На рынки также оказывает сильное влияние нестабильность в торговле США и Китая. Надежды на скорое соглашение между странами оказались под сомнением после предупреждения президента США Дональда Трампа о том, что он может поднять импортные тарифы еще больше, если соглашение не будет подписано. КНР является крупнейшим в мире потребителем нефти, потому опасения за экономику страны негативно сказываются на ожиданиях по спросу.