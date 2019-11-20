МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки WTI растет на 3% в среду вечером, ускорив темпы роста после публикации еженедельной статистики минэнерго США о запасах сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.28 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,6%, до 62,53 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3%, до 57,01 доллара за баррель.

Цены на нефть значительно ускорили темпы роста после публикации статданных минэнерго США о запасах сырья в стране. Согласно официальным данным, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за минувшую неделю увеличились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 450,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя на 1,5 миллиона баррелей.