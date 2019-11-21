МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают снижаться на неопределенности с торговой сделкой США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.14 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,38% — до 62,16 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,3%, до 56,84 доллара за баррель.

Торговая неопределенность продолжает оказывать давление на рынки. Сенат США на этой неделе единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге". В связи с этим Китай выразил протест, заявив, что это вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела страны.

На этом фоне на рынках обострились опасения за перспективы торговой сделки США и Китая. Агентство Рейтер уже сообщило, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет законопроект, а заключение первой части торгового соглашения может быть отложено на следующий год.

"Если сделка будет отложена, то они (участники торгов — ред.), скорее всего, начнут продавать нефть в ожидании снижения мирового спроса на нефть в 2020 году и далее", — цитирует агентство портфельного менеджера Frame Funds Хью Фрейма.

Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому риски для экономики КНР негативно влияют на ожидания по спросу.