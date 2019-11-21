МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к уверенному росту почти на 2% на новостях о возможном продлении сделки ОПЕК+, оптимизм также поддерживается новостями по торговле между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.10 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,96% — до 63,62 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,88%, до 58,08 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ может в декабре продлить сделку о сокращении добычи нефти сразу до июня. При этом отмечается, что условия сделки, скорее всего, останутся неизменными. Встреча ОПЕК+ ожидается 4-6 декабря в Вене.

Оптимизма инвестором также добавляют сообщения СМИ о том, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. При этом ранее отмечалось, что заключение первой части торгового соглашения может быть отложено на следующий год.