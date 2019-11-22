МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил темпы роста по основным индексам вслед за акциями "Газпрома", которые дорожают более чем на 1%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.23 мск пятницы рос на 0,4% — до 2954,55 пункта, индекс РТС — на 0,41% — до 1460,71 пункта.

Индекс Мосбиржи на старте торгов рос на 0,1%, индекс РТС — на 0,12%.

Акции "Газпрома" к текущему моменту растут на 1,15% — до 257,28 рубля. При этом на открытии торгов акции "Газпрома" снижались на 0,49%.

Ранее в пятницу "Газпром" сообщил, что цена размещения его акций его дочерней компанией "Газпром газораспределение" установлена на уровне 220,72 рубля. Это соответствует дисконту в 11% к уровню закрытия торгов в среду, перед размещением, и 13,2% к закрытию торгов в четверг, когда собирались заявки в ходе SPO.

Акции "Детского мира" волатильны в начале торгов на фоне SPO и меняют направление движения. К 10.20 мск акции "Детского мира" росли на 0,54% — до 93,5 рубля. При этом в ходе торгов пятницы они максимально снижались на 0,6% — до 92,5 рубля и поднимались на 0,7% — до 93,6 рубля.

АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) в рамках SPO "Детского мира" продают 23,7% акций ритейлера по цене 91 рубль за бумагу на общую сумму 15,925 миллиарда рублей, сообщила ранее в пятницу АФК. Дисконт к цене закрытия торгов в четверг (93 рубля) составил около 2%.

По итогам сделки доля АФК "Система" в уставном капитале "Детского мира" составит 33,4%, РКИФ – 9,0%, доля акций в свободном обращении (free float) увеличится до 57,6%. АФК получит в результате сделки 12,542 миллиарда рублей.