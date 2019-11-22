МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" в рамках SPO отдал предпочтение крупному институциональному инвестору, была удовлетворена одна заявка на весь пакет, говорится в сообщении компании.

"При принятии решения о распределении акций среди инвесторов предпочтение отдавалось крупным институциональным инвесторам, ориентированным на долгосрочные вложения", — сообщает "Газпром".

"В итоге была удовлетворена одна крупная заявка, поставленная на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего", — приводятся в релизе слова заместителя председателя правления компании Фамила Садыгова.

В четверг "Газпром газораспределение" разместило на Московской бирже 850,6 миллиона акций "Газпрома", или 3,59% от уставного капитала компании. В ходе размещения структура "Газпрома" получила 479 заявок общим объемом 237,75 миллиарда рублей. В пятницу стало известно, что весь пакет был продан одному покупателю за 187,742 миллиарда рублей. В результате продажи доля акций газового холдинга в свободном обращении увеличилась до 49,61%.