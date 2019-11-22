МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ, Алена Кутовая. Аналитики положительно оценили итоги вторичного публичного размещения (SPO) акций "Газпрома" и "Детского мира". По мнению экспертов, привлеченные средства могут быть использованы компаниями как в операционной деятельности, так и для сокращения задолженности. В перспективе нас могут ожидать SPO и других крупных игроков рынка, в том числе "Газпром нефти", объем размещения которого, по предварительным оценкам, может составить 418 млрд рублей.

В целом аналитики охарактеризовали ситуацию на российском рынке, как весьма позитивную — фондовые индексы по-прежнему находятся на подъеме вблизи недавно достигнутых исторических максимумов. Таким образом, образовалось своего рода "идеальное окно", в которое успешно вписались обе компании.

В пятницу АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) объявили о продаже 175 млн акций (23,7%) "Детского мира" в ходе SPO. Цена одной акции в рамках SPO составила 91 рубль, по итогам размещения продающие акционеры привлекают 15,925 млрд рублей. Дисконт к цене закрытия торгов в четверг (93 рубля) составил около 2%. После вторичного размещения акций АФК снизит свою долю в "Детском мире" до 33,4% с 52%, РКИФ — до 9% с 14%. Представители акционеров заявили о большом интерес к бумагам "Детского мира" иностранных инвесторов, в том числе из США и Европы.

Также в пятницу дочерняя структура "Газпрома" – "Газпром газораспределение" — завершила продажу на Московской бирже 3,59% акций материнской компании. Всего было продано 850,6 млн квазиказначейских акций по цене 220,72 рубля за акцию. Весь предложенный к продаже пакет акций "Газпрома" достался одному неназванному покупателю за 187,742 млрд рублей.

Цена размещения акций соответствовала дисконту в 11% к уровню закрытия торгов в среду, перед размещением, и 13,2% к закрытию торгов в четверг, когда собирались заявки в ходе SPO.

Монетизацию всего пакета "квазиказначеек" размером около 6,64% анонсировал в конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер. Уже в конце июля две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, продали его часть, а именно 2,93% акций компании.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКАХ

По мнению инвестиционного менеджера "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, текущая ситуация представляет собой классическое окно возможностей: российские индексы на максимуме, благоприятная сезонность, хорошая ликвидность. "Концептуально – если кто-то размещается – это правильно", — сказал он.

C позитивной оценкой отечественного рынка согласен также и инвестиционный стратег "АЛОР Брокер" Павел Веревкин: низкие процентные ставки мировых ЦБ вынуждают инвесторов искать доходности на развивающихся рынках, в том числе и в российских активах.

Аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев считает, что сегодня самое подходящее время взять деньги с рынка через SPO, пока инвесторы готовы вкладывать.

"О готовности инвесторов говорит тот факт, что фондовый рынок все еще находится на подъеме, а индекс МосБиржи, достигнув новых исторических максимумов, остается недалеко от них", — сказал эксперт.

ПОЧЕМУ КОМПАНИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ СЕЙЧАС

Аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Александр Сидоров считает текущий момент удачным для размещения "Газпрома": в этом году акции монополии прибавили около 60%, и компания смогла воспользоваться этим при продаже квазиказначейского пакета. При этом акции "Газпрома" имеют очень высокий потенциал роста, который будет реализовываться в ближайшие пару лет в рамках приближения нормы дивидендных выплат к 50% от чистой прибыли по МСФО. Эксперт по фондовому рынку “БКС Брокер” Константин Карпов считает, что если через 2-3 года компания будет платить 50% от прибыли МСФО, при условии сохранения прибыли на уровне 2018 года (а шансы на это при условии выхода поставок в Китай на проектную мощность высоки), акционеры могут рассчитывать на 30-35 руб. дивидендов на бумагу.

По словам Сидорова, "Газпром" проходит пик инвестиционной программы в 2019-2020 годах и, возможно, доход от продажи пакета будет направлен на ее реализацию. Аналитик полагает, что компания пыталась воспользоваться взлетом акций в текущем году, в то время как рыночная конъюнктура на основном европейском рынке "Газпрома" складывается сейчас негативно.

Веревкин напоминает, что "Газпром" проводит уже второе SPO за полгода. Как и тогда, компания продала свои акции в режиме ускоренного аукциона и не сообщила победителя аукциона.

Он также согласен с тем, что "Газпром" удачно выбрал момент для SPO. С начала года рыночная капитализация компании выросла на 63%, что позволило существенно повысить прибыль от продажи квазиказначеского пакета акций.

Такой бурный рост эксперт связывает в первую очередь с окончанием мега-строек "Газпрома" – "Турецкий поток", "Северный поток-2", "Сила Сибири". Это может сделать компанию в будущем "генератором дивидендов", однако подробности новой дивидендной политики будут оглашены лишь 5 декабря.

"Для Газпрома SPO — это позитивное событие, позволяющее увеличить ликвидность акций и вес в MSCI, тем самым привлечь дополнительные пассивные деньги зарубежных фондов", — уверен Веревкин.

Что касается АФК "Система", то она уже давно планировала продать пакет акций "Детского мира". Поводом для продажи акций послужила прежде всего повышенная долговая нагрузка АФК, из-за которой корпорация практически перестала выплачивать дивиденды.

"Судя по всему, не найдя стратегического инвестора, готового выкупить весь пакет, менеджмент корпорации принял решение об SPO", — предположил аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Артём Михайлин.

В свою очередь Калачев указал, что проводя SPO имеющихся на балансе акций, "Газпром" — своих, АФК "Система" – "Детского мира", компании превращают активы на балансе в реальные деньги, которые могут использоваться в операционной деятельности или для сокращения долговой нагрузки.

ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ

Обе компании разместились с дисконтом к рынку, при этом "Газпром" с более существенным. Однако аналитики считают это нормальным – дисконт привлекает инвесторов, создавая потенциал для дальнейшего роста, во-вторых, создает хорошую историю размещения. Размещение же по максимальной оценке может привести к формированию "потолка", препятствующего дальнейшему росту акций.

В случае с "Газпромом", большой дисконт оправдан тем, что продается большой по стоимости, но миноритарный пакет одним лотом. "Если акции вывалить в рынок, это уронит котировки. А данная сделка, даже несмотря большой дисконт, не оказала отрицательного влияния на цену акций на бирже. Скорее, наоборот, поскольку покупка пакета анонимным инвестором может свидетельствовать об ожиданиях продолжения роста акций компании", — сказал Калачев.

У "Детского мира" дисконт небольшой, но он все же снизил цену акций на бирже, по крайней мере, временно, поскольку эти акции, в отличие от акций "Газпрома", окажутся на бирже и увеличат free float. Карпов оценил итоги этого размещения, как умеренно позитивные. Во время сбора заявок на рынке ходили слухи о диапазоне размещения 80-90 рублей, а по факту получилось несколько выше верхней границы.

По словам Михайлина, в результате успешного размещения ритейлера, АФК "Система" получит более 12 млрд рублей, которые, в том числе, пойдут на выплату долга, и сохранит за собой около 33% Детского мира.

В целом аналитики считают, что заемное финансирование – непрекращающийся процесс для любой компании, при этом сегодня для нашего рынка ситуация складывается позитивная, как никогда. В ближайшей перспективе рынок будет следить за SPO "Газпром нефти", которое, по предварительным оценкам, может принести 418 млрд рублей, полагают они.