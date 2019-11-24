МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Инвесторы из Великобритании купили около половины акций "Детского мира" из бумаг, размещенных в рамках SPO, рассказал РИА Новости Дмитрий Болясников, соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) в пятницу объявили о продаже 175 миллионов акций (23,7% капитала) "Детского мира", крупнейшего российского ритейлера детских товаров. Цена одной акции компании в рамках SPO составила 91 рубль, по итогам размещения продающие акционеры привлекают 15,925 миллиарда рублей.

"Обычно, когда сделки маркетируются несколько дней и размещается такая крупная доля в компании (23,7%), которая значительно увеличивает количество акций в свободном обращении, инвесторы ждут последнего момента, чтобы оставить заявки. Это часть переговорной стратегии для увеличения дисконта и понижения цены сделки. В данном случае книга заявок была открыта четыре рабочих дня и уже в середине третьего она была переподписана", — рассказал Болясников.

По его словам, очень много российского спроса пришло в книгу в начале процесса. На это оказали влияние такие факторы, как известность бренда, история, операционные и финансовые успехи "Детского мира" как публичной компании, ее лидерские позиции в своем сегменте и сильный менеджмент. "Было много заявок из Великобритании (инвесторы купили около половины размещения) и США (около 20%), российские инвесторы в итоге приобрели около четверти SPO", — сообщил он.

Заявок в книге было больше, чем во многих вторичных размещениях российских эмитентов в этом году, отметил эксперт. "Многие инвесторы ждали возможности построить долгосрочную позицию в акциях "Детского мира", но ликвидность часто была препятствием. Сделка помогла как привлечь множество новых инвесторов, так и позволила существующим институциональным инвесторам увеличить свои доли в компании. Многие инвесторы рассчитывают, что размещение поможет значительно увеличить ликвидность акций "Детского мира" на Московской бирже", — сказал он.

"Спрос на бумаги был настолько сильным к моменту закрытия книги, что было принято решение увеличить размер сделки более чем на 15%, и даже после этого переподписка осталась весьма значительной", — заключил Болясников.

АФК "Система" по итогам SPO снизит свою долю в "Детском мире" до 33,4% с 52%, РКИФ — до 9% с 14%. Free float ритейлера составит 57,6%. Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр".