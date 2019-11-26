МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 26 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля

 

 

 

 
3:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (декабрь) 9,6 9,7 (факт)
11:15 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере

 

 

 

 
11:15 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
12:05 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля

 

 

 

 
12:05 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 42,3 тыс ф.ст. 43,1 тыс ф.ст.
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (октябрь) -70,55 млрд долл -71,3 млрд долл
16:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (октябрь) 0,2%

 

 
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (сентябрь) 2% 2,1%
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (ноябрь) 125,9 127
18:00 USD США — Продажи нового жилья (октябрь) 701 тыс 709 тыс
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (октябрь) -0,7% 1,1%
21:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB НК РуссНефть — СД (бизнес-план на 2020)

 

 

 

 

 

 

 RUB ТрансКонтейнер — СД (о прекращении участия компании в Logistic System Management B.V.)

 

 

 

 

 

 

 RUB Транснефть — СД (согласование назначения гендиректора АО Транснефть — Западная Сибирь)

 

 

 

 