МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник днем, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры оценивают перспективы торговых отношений США и Китая, ожидая также встречи ОПЕК+ в начале декабря.

По состоянию на 12.49 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,24% — до 62,77 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,26%, до 58,16 доллара за баррель.

Торговые отношения Вашингтона и Пекина продолжают влиять на нефтяной рынок. Китайская сторона сообщила, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином. Стороны договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.

На этом фоне инвесторы пытаются понять, будет ли отложено декабрьское повышение пошлин США на импорт ряда китайских товаров.

"Нефтяные трейдеры продолжают сохранять надежду, что торговое соглашение будет подписано. Но пока отсутствие ясности касательно того, будут ли отложены пошлины… по-прежнему омрачает настроения", — цитирует агентство Рейтер рыночного стратега AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Трейдеры также ждут новостей по перспективам сделки ОПЕК+ перед встречами по этому вопросу. Заседания ОПЕК и ОПЕК+ пройдут 5-6 декабря в Вене. На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что говорить о продлении сделки ОПЕК+ пока рано. Вместе с тем агентство Рейтер со ссылкой на источники писало, что ОПЕК+ может на встрече в декабре продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня.