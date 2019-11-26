МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером увеличиваются на фоне возросшего оптимизма инвесторов относительно торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.52 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 0,32%, до 62,83 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,22%, до 58,14 доллара за баррель.

Мировые инвесторы обратили внимание на сообщение министерства коммерции КНР о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином. Стороны договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.

"Оптимизм в отношении того, что торговый конфликт по крайней мере несколько ослабнет, в настоящее время препятствует падению цен", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch). По словам эксперта, он не ожидает, что спрос на нефть заметно возрастет даже после подписания частичного соглашения.

Теперь инвесторы ожидают еженедельных данных о запасах нефти в США. В ночь на среду будет опубликована статистика Американского института нефти (API), а в среду вечером — официальные данные минэнерго США.

Также трейдеры ждут новостей по перспективам сделки ОПЕК+ перед встречами по этому вопросу. Заседания ОПЕК и ОПЕК+ пройдут 5-6 декабря в Вене.