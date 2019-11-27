МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после утреннего снижения перешли к росту в среду днем перед публикацией данных минэнерго США по запасам сырья в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,24%, до 63,36 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,12%, до 58,48 доллара за баррель.

Трейдеры ждут официальных данных американского министерства энергетики по запасам нефти в США за прошлую неделю, которые будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя на 418 тысяч баррелей.

При этом разочарование рынку принесли данные Американского института нефти (API), который в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 3,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали небольшого снижения показателя.

"Сильный рост запасов нефти в США ограничил рост цен, поскольку участники рынка сохраняют осторожность на фоне неустойчивых основных экономических показателей и опасений за спрос", — прокомментировал ситуацию на рынке агентству Рейтер аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).