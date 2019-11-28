МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Утреннее снижение цен на нефть ускорилось в четверг днем из-за обострения опасений относительно торговой войны между США и КНР, которая негативно отражается на мировой экономике и спросе на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.33 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,51%, до 62,69 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,65%, до 57,73 доллара за баррель. Утром снижение цен на нефть не превышало 0,4%.

Давление на настроение инвесторов оказывают новости о том, что президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга — "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.

МИД КНР предупредил США о серьезных контрмерах из-за закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также допустил, что данный закон может отразиться на торговых переговорах.

"Подписание американского закона, касающегося Гонконга, может поставить под вопрос торговое соглашение между США и КНР, учитывая, что Китай пообещал предпринять ответные меры. Если инвесторы сочтут, что торговое соглашение находится под угрозой, стоит ожидать резких распродаж в декабре. На данный момент инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию", — отметил главный рыночный стратег FXTM Хусейн Саед (Hussein Sayed), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти остаются данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя.