МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают снижаться в четверг вечером на сохранении опасений за развитие торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.36 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27%, до 62,84 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,41%, до 57,87 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов остается развитие торговых отношений США и Китая. Стоимость нефти, которая традиционно считается более рисковым активом, снижается, так как в условиях торговой неопределенности инвесторы склонны отдавать предпочтение надежным активам.

Опасения за возможность эскалации торгового конфликта США и Китая возросли после того, как президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга — "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.

МИД КНР предупредил США о серьезных контрмерах из-за закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также допустил, что данный закон может отразиться на торговых переговорах.

Дополнительное давление на рынок нефти оказывают данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя.