МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. "Первая фаза" торгового соглашения США и Китая, скорее всего, будет подписана до 15 декабря текущего года, несмотря на принятие закона о Гонконге, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Именно такой настрой сейчас отображают значения мировых фондовых индексов, несмотря на небольшое снижение.

Накануне Дня благодарения, 27 ноября, президент США Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также закон о запрете поставок в Гонконг определенной полицейской экипировки. В заявлении приведены его слова: "Я подписал эти законы из уважения к президенту Си (Цзиньпину), Китаю и народу Гонконга. Мы прибегаем к ним в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех". В МИД КНР допустили, что закон может отразиться на торговых переговорах.

Ранее в них возникли сложности во время обсуждения закупок КНР сельскохозяйственной продукции из США на 50 млрд долларов.

В случае если диалог между странами ни к чему не приведет, Китай ждет новое повышение пошлин США 15 декабря.

ЗАКОНЫ О ГОНКОНГЕ И ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Гонконг уже стал самым большим торговым партнером США в плане нетто-экспорта, отмечает директор аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

"Самое интересное, что закон дает лазейку для китайских компаний, которые смогут торговать через гонконгские юрлица, если для Гонконга введут особые условия для торговли", — считает он.

О том, как это повлияет на отношения между США и КНР, Меркулов говорит следующее. Китайским властям новый закон не нравится, но они готовы продолжать переговоры по двум причинам. Во-первых, китайская экономика замедляется, и даже частичная сделка может вернуть бизнесу оптимизм по разрешению всего процесса, что впоследствии будет базой для заключение полноценного торгового соглашения.

Во-вторых, американский президент очень размыто выразился в плане применения данного закона, что дает ему возможность для маневра. Таким образом, это лишний повод заключить частичную сделку и начать рассматривать более широкие аспекты торговли, добавляет эксперт.

ИНВЕСТОРЫ ПРОДОЛЖАТ ПОКУПАТЬ

Реакция глобальных рынков на события вокруг Гонконга может быть лишь умеренно негативной, считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. Опасения инвесторов могли бы быть связаны с ожиданиями контрмер со стороны КНР, однако в действительности у Пекина не так уж много инструментов для этого.

"Фактор торговых переговоров не должен быть инструментом торга в ситуации вокруг Гонконга, так как этот вопрос для экономики Китая сейчас в приоритете", — говорит он.

Его мнение разделяет ведущий аналитик "Открытия Брокер" Алексей Корнилов. "Очевидно, что новость о подписании Трампом закона о правах человека в Гонконге создает негативный фон для американского рынка. Вопрос с отложенными пошлинами на китайские товары, ввод которых запланирован на 15 декабря, также остается открытым", — убежден он.

По его мнению, судьба этих пошлин будет зависеть от заинтересованности сторон в позитивной динамике переговорного процесса, несмотря на все трудности.

Карпунин, наоборот, с оптимизмом смотрит на развитие торговых переговоров. По его словам, в базовом сценарии инвесторы закладывают, что в ближайшие недели либо будет подписана "первая фаза" сделки, либо США отложат введение назначенных на 15 декабря пошлин (с переносом сделки на начало 2020 года). Такой индикатор как MSCI All-Countries World Index, отражающий динамику 49 фондовых рынков ключевых стран, сейчас находится менее чем в 1% от исторических максимумов, что подтверждает оптимизм участников рынка.

Если вдруг "первая фаза" так и не будет подписана, а США не отменят пошлины 15 декабря, что, по словам Карпунина, является не самым вероятным сценарием, то в таком случае на мировых фондовых площадках может быть коллективное бегство от риска, и вместо новогоднего ралли будет приток капитала в "защитные" активы.

Так же считает и Меркулов. Рынок сейчас вкладывает в котировки заключение частичного соглашения до 15 декабря, что вероятно. Однако, по его мнению, можно ждать переноса дедлайна на следующий год, исходя из настроений китайских партнеров.

В случае если пошлины введут, то рынок безусловно скорректируется на 3-4%. Но в целом инвесторы настроены оптимистично в условиях постоянных позитивных комментариев с обеих сторон и низких ставок, утверждает эксперт.

КОНЕЦ ЧЕРЕДЫ РЕКОРДОВ

Карпунин называет и другую причину снижения американских рынков. По его словам, реакцию мировых фондовых площадок уже можно оценить по фьючерсам на американские индексы и локальной волне распродаж на азиатских площадках. Дополнительно в пользу снижения индексов США может выступать фактор их сильной перекупленности. В последние три сессии индекс S&P 500 переписывал исторические максимумы. В такой ситуации любой локальный негатив способен вызывать фиксацию прибыли у крупных участников.

"Фокус внимания с принятых США законов по Гонконгу вновь достаточно быстро сместится в сторону торговой сделки", — сказал он.