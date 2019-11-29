МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу днем сохраняют утреннюю негативную динамику на фоне неопределенности относительно возможных решений ОПЕК+ на встрече на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.20 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,6% — до 62,89 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,1%, до 58,05 доллара за баррель.

В конце недели инвесторы переключили внимание на ожидания очередного заседания ОПЕК+ 5-6 декабря. Ранее в ноябре СМИ сообщили, что страны могут на грядущей встрече продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.

В то же время эксперты не ждут от ОПЕК+ решения о дополнительном сокращении добычи. "Весьма вероятно, что ОПЕК+ продлит действие соглашение в его нынешней форме, по крайней мере, до конца 2020 года, но мы считаем, что возможности для дополнительного сокращения добычи ограничены, учитывая неравномерное соблюдение сделки и снижение доходов", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Fitch Solutions.