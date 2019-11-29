МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в последний день торгов осени, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.07 мск пятницы рос на 15 копеек — до 64,22 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 70,62 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,52% — до 62,94 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Рубль в пятницу умеренно снижается к доллару и евро, несмотря на умеренно негативный внешний фон. К текущему моменту отечественная валюта к доллару теряет порядка 0,25%, к евро — порядка 0,2%.

События вокруг торговых переговоров США и КНР не дают существенного повода для оптимизма после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге (закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге"), отмечают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова.

Риторика последних дней не содержала в себе дополнительных сигналов о близости к подписанию торговой сделки, добавляют они.

"Снижение валют латиноамериканского региона создает умеренно негативный фон вокруг всего блока валют развивающихся стран. Налоговый период в России завершился вчерашней уплатой налога на прибыль. Совокупность перечисленных факторов не формирует предпосылок для укрепления рубля в конце текущей недели", — также отмечают аналитики.

"Кризис в Чили и протесты в Гонконге пока никак не сказываются на локальном валютном рынке. Низкая волатильность и высокие реальные ставки делают рублевый кэрри-трейд (carry trade) крайне привлекательной стратегией", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

"Как локальный фактор, высокие процентные ставки на межбанковском депозитном рынке говорят о том, что экспортеры держали валюту и сейчас ее продают по ценам выше 64 рублей за доллар. Как среднесрочный фактор, высокие реальные ставки в рублях привлекают нерезидентов — мы не видим существенного сворачивания позиций кэрри-трейдеров, они по-прежнему сидят в рубле", — также отмечает факторы поддержки он.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков из МТС Банка ожидает сохранение текущей динамики в парах с долларом и евро до конца дня.

По мнению Андрея Кадулина из банка "Санкт-Петербург", в декабрь рынки входят с высоким уровнем неопределенности, которая не позволит рублю вернуться назад к уровням 63,6-63,7 рубля за доллар. Он ожидает ослабления рубля, по меньшей мере, до 64,5 рубля к доллару с потенциалом ослабления до 65 рублей.

В преддверии выходных рубль вряд ли покажет какой-то рост, вчерашняя динамика указывает на высокую вероятность сохранения слабо-негативной динамики в диапазоне 64-64,5 рубля за доллар, считает Дмитрий Полевой из РФПИ.