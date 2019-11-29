МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ/. Цены на нефть опускаются более чем на 3% в пятницу вечером на сообщениях СМИ о предстоящем заседании ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.53 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,18% — до 61,26 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,58%, до 56,03 доллара за баррель.

Инвесторы по мере приближения заседаний ОПЕК+, которые состоятся 5-6 декабря, теряют надежду на углубление сокращения добычи нефти. Более того, агентство Блумберг ранее в пятницу написало со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия на встречах в Вене планирует просигнализировать, что она больше не будет компенсировать за счет своей добычи невыполнение сделки другими ее участниками.

"Саудовская Аравия займет более жесткую позицию. Эр-Рияд ясно даст понять, что они не намерены сокращать добычу нефти из-за того, что этого не делают другие страны", — приводятся в сообщении слова главного нефтяного аналитика Energy Aspects Ltd. в Лондоне Амрита Сена (Amrita Sen).

Дополнительное давление на котировки нефти оказывают слова министра энергетики России Александра Новака о том, что вопрос о продлении сделки ОПЕК+ целесообразно поднять ближе к апрелю. При этом ранее в ноябре СМИ сообщали, что страны могут на грядущей встрече продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.