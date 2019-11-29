МОСКВА, 29 ноя — Dow Jones. Цены на золото в преддверии последнего месяца текущего года находятся на распутье, что увеличивает внимание наблюдателей к ключевым экономическим данным, которые выйдут на следующей неделе.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото на COMEX в пятницу колебались в цене и недавно прибавляли примерно 0,4%. Накануне, в четверг, торги не проводились по случаю Дня Благодарения. Цены могут продемонстрировать снижение в ноябре, они держатся более чем на 6% ниже 6-летних пиков, достигнутых в начале сентября.

Недавнее снижение побудит трейдеров внимательно следить за динамикой золота на следующей неделе, когда выйдут важные ноябрьские экономические данные, включая отчет о занятости и данные по активности в обрабатывающей промышленности.

Хотя золото все еще на 14% выше уровней начала года, некоторые аналитики полагают, что благоприятные данные могут привлечь инвесторов к более рискованным активам, таким как фондовые индексы, ослабляя востребованность золота. Более сильные, чем ожидается, данные по экономическому росту в 3-м квартале и заказам на товары длительного пользования за октябрь, вышедшие ранее на этой неделе, отчасти ослабили опасения резкого замедления экономической активности.

Такие данные негативны для золота, поскольку оно обычно более востребовано в периоды волатильности финансовых рынков, когда инвесторы заинтересованы в надежных инвестиционных инструментах.

Надежды на заключение торговой сделки между США и Китаем содействуют росту фондовых индексов до рекордных значений, а вера в американскую экономику также начала поддерживать доллар, делая золото и другие активы, торгующиеся за валюту США, более дорогостоящими для держателей других валют.

Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость валюты США против корзины из 16 других валют, в пятницу вырос. Недавняя стабилизация доходности казначейских облигаций США также довлеет над золотом, которое становится менее привлекательным для инвесторов, которые хотят получать доход при увеличении процентных ставок, поскольку золото само по себе не дает гарантированного дохода.

Более благоприятные экономические данные могут спровоцировать закрытие позиций по золоту, поскольку объем ставок на рост цен со стороны хедж-фондов и других спекулятивных инвесторов по-прежнему намного выше ставок на снижение, согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Понижательный момент может заставить некоторых быков на рынке золота закрывать позиции, если цены продолжат падать, считают некоторые аналитики.

Между тем многие инвесторы опасаются сложностей в ходе торговых переговоров США и Китая. Проблемы в выработке торгового соглашения и не самые радужные данные по бизнес-инвестициям заставляют некоторых аналитиков сомневаться в возможности сильного восстановления экономики в следующем году.

Одним из признаков скептицизма в отношении торговых переговоров после подписания Дональдом Трампом закона в поддержку гонконгских акций протеста, стало снижение фьючерсов на медь на 1,3% до 2,6615 доллара за фунт. Медь обычно очень чувствительна по отношению к китайским экономическим данным, поскольку на КНР приходится примерно половина общемирового потребления этого металла.

Фьючерсы на природный газ продолжили падение на фоне рекордной добычи и умеренной погоды, усиливающей тревогу в отношении избыточного предложения.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar @ wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ