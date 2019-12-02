МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Рост цен на нефть достигает в понедельник днем 2,5%, Brent уже дороже 62 долларов за баррель — "быки" надеются на решение ОПЕК+ на ближайшей встрече о дополнительном сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.49 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 2,53%, до 62,04 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,56%, до 56,59 доллара за баррель.

Инвесторы с оптимизмом восприняли заявление министра нефти Ирака Тамира Гадбана, согласно которому ОПЕК+ на ближайшей встрече на текущей неделе рассмотрит вопрос об увеличении объема сокращения добычи нефти в рамках действующего соглашения примерно на 400 тысяч баррелей в сутки — до 1,6 миллиона баррелей в день. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ соберётся 5 декабря, 6 декабря — представители всех стран-участниц ОПЕК+.

Впрочем, за оставшееся время настроения могут измениться, следует из комментариев аналитиков.

"Любые признаки недовольства нефтедобывающих стран будут восприняты как негативные сигналы и окажут значительное понижательное давление на цены на нефть. Мы надеемся, что этого не произойдет", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика PVM Тамаша Варги (Tamas Varga).

Дополнительную поддержку рынку нефти оказывает статистика крупнейшего потребителя нефти — Китая — от делового издания Caixin, согласно которой индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) страны в ноябре вырос до 51,8 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее, хотя аналитики ожидали снижения показателя до 51,4 пункта.