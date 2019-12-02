МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Рост цен на нефть несколько замедлился после скачка более чем на 2,5% днем, инвесторы надеются, что ОПЕК+ примет решение о дополнительном сокращении добычи этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.40 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 1,04%, до 61,12 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,41%, до 55,95 доллара за баррель.

Внимание инвесторов сосредоточено на заседании ОПЕК+, которое пройдет 5-6 декабря. Заявление министра нефти Ирака Тамира Гадбана о том, что ОПЕК+ на ближайшей встрече рассмотрит вопрос об увеличении объема сокращения добычи нефти, способствовало росту спроса на сырье. По словам министра, в рамках действующего соглашения организация может рассмотреть увеличение объема сокращения на 400 тысяч баррелей в сутки — до 1,6 миллиона баррелей в день.

Дополнительную поддержку котировкам нефти оказывает статистика из Китая, который является крупнейшим потребителем нефти. Согласно данным, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в ноябре увеличился до 51,8 пункта, хотя аналитики ожидали снижения показателя до 51,4 пункта.

При этом цены на нефть замедлили темпы роста после публикации статистики из США. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре неожиданно уменьшился до 48,1%. Эксперты ожидали роста индикатора до 49,2%. После публикации слабой статистики инвесторы преимущественно отказываются от покупки рисковых активов, каковым традиционно считается нефть.